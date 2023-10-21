Облачная погода ожидается в Псковской области 22 октября

12:08, 21 октября 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 22 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер восточных направлений. Ночью ожидаются небольшие осадки в виде снега и дождя.

Температура воздуха по области днём составит от +3 до +8 градусов, ночью – от -1 до +3 градусов.

Атмосферное давление будет низким.