Облачная погода ожидается в Псковской области 22 октября
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 22 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер восточных направлений. Ночью ожидаются небольшие осадки в виде снега и дождя.
Температура воздуха по области днём составит от +3 до +8 градусов, ночью – от -1 до +3 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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