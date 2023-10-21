ЦБ может поднять ключевую ставку до 15% – экономист

14:55, 21 октября 2023, ПАИ

На ближайшем заседании 27 октября совет директоров Центрального банка (ЦБ) РФ может поднять ключевую ставку до 14 % или же до 15 % годовых, сообщают «Известия» со ссылкой на экономиста Андрея Бархота.

«Банк России опубликовал статистику средней максимальной ставки по вкладам. На текущий момент этот уровень не превышает 10,2 %, то есть ставки по вкладам отстают от ключевой ставки на 2,75—3 процентных пункта (п. п.). В то же самое время ставки по ипотеке в рамках рыночных программ уже превысили 14,5 %. Это говорит о том, что банки не верят, что период высоких процентных ставок в России продлится долго, но на всякий случай стремятся увеличить свою маржу. В этом отношении Банк России может решительнее повышать ставки, чтобы повысить эффективность мер денежно-кредитной политики», — уточнил эксперт.

Регулятор может поднять ключевую ставку из-за растущей инфляции при не особо сильной динамике потребительского спроса. Глубина воздействия обязательной продажи валютной выручки пока не столь велика, поэтому ЦБ может повысить показатель на 1—2 п. п. для ослабления инфляционных ожиданий, предположил экономист.

«Таким образом, на ближайшем заседании ключевая ставка может стать 15 %, а может, и 14 % с потенциалом повышения до конца года», — сказал он.

По его словам, такое решение может вызвать рост процентных ставок по ипотеке до уровня 15,5—17 % по рыночным программам и, возможно, пересмотр субсидируемых программ в сторону роста ставок на 0,5—1 %, но при условии возможности пролонгации льготной программы на кризисный период.

«В настоящее время на рынке недвижимости наблюдается ажиотажный спрос. Рост ставок по ипотеке может охладить как первичный, так и вторичный рынок. В результате годовой темп роста на новостройки может снизиться на 5—7 п. п. на горизонте шести месяцев. Цены на вторичном рынке перейдут в стагнацию за тот же период», — заключил Бархота.