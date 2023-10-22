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Происшествия

Нетрезвый водитель учинил ДТП в Псковском районе

Водитель автомобиля Peugeot не справился с управлением, врезался в камень и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием. ДТП произошло на автодороге Писковичи – Струково перед деревней Задолье Псковского района. Об сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

В результате ДТП пострадали два человека. Один из них госпитализирован в медучреждение.    

По словам очевидцев, участники ДТП находились в состоянии алкогольного опьянения.

  • Нетрезвый водитель учинил ДТП в Псковском районе
  • Нетрезвый водитель учинил ДТП в Псковском районе
  • Нетрезвый водитель учинил ДТП в Псковском районе
  • Нетрезвый водитель учинил ДТП в Псковском районе
  • Нетрезвый водитель учинил ДТП в Псковском районе
  • Нетрезвый водитель учинил ДТП в Псковском районе
  • Нетрезвый водитель учинил ДТП в Псковском районе
  • Нетрезвый водитель учинил ДТП в Псковском районе

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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