Нетрезвый водитель учинил ДТП в Псковском районе
Водитель автомобиля Peugeot не справился с управлением, врезался в камень и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием. ДТП произошло на автодороге Писковичи – Струково перед деревней Задолье Псковского района. Об сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
В результате ДТП пострадали два человека. Один из них госпитализирован в медучреждение.
По словам очевидцев, участники ДТП находились в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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