Уроженку Пушкиногорского района осудили за кражу имущества знакомой

16:01, 23 октября 2023, ПАИ

28-летняя уроженка Пушкиногорского района украла имущество у знакомой на сумму 84 699 рублей 96 копеек. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что женщина похитила из дома и надворных построек своей знакомой электросоковыжималку, эмалированные кастрюли, 100 метров кабеля, молоток, кувалду, велосипед, алюминиевую ёмкость объёмом 100 литров и некоторые другие предметы. Украденные вещи она вывезла на автомобиле, которым управлял мужчина, ничего не знавший о преступлении. Затем женщина распорядилась украденными вещами по своему усмотрению.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ и назначил ей наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 10 % из зарплаты в доход государства ежемесячно.