Подведены итоги Кубка Пскова по футболу

13:03, 23 октября 2023, ПАИ

Подведены итоги Кубка Пскова по футболу среди мальчиков 2015 года рождения. Соревнования прошли на стадионе «Машиностроитель» с 20 по 22 октября. Об этом сообщается в группе «Кубок Пскова» в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях приняли участие восемь команд.

Первое место заняла псковская команда «Стрела-Львы». Серебро забрала команда ФК «Псков». Замкнули тройку лидеров спортсмены «Факела» из Киришей.

Индивидуальных наград удостоились игрок «Факела» Артём Никифоров, футболист «Стрелы» Степан Моисеев, Семён Фролов из команды «Спартак-Юниор», Иван Алексеев из «Пскова» и Максим Кононов – игрок команды «Стрела-Львы».

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