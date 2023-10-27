Женщина пострадала при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Плюсском районе
Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком у поворота на деревню Большие Льзи в Плюсском районе, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
В результате аварии пострадала женщина – водитель легкового автомобиля. Она госпитализирована в медучреждение.
Водитель грузовика от госпитализации отказался.
На месте ДТП работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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