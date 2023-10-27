Женщина пострадала при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Плюсском районе

14:02, 26 октября 2023, ПАИ

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком у поворота на деревню Большие Льзи в Плюсском районе, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

В результате аварии пострадала женщина – водитель легкового автомобиля. Она госпитализирована в медучреждение.

Водитель грузовика от госпитализации отказался.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









На месте ДТП работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.