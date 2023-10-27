Прокуратура Пскова пресекла попытку взятки налоговому инспектору

17:50, 26 октября 2023, ПАИ

Прокуратура Пскова пресекла попытку взятки от имени юридического лица. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Представитель одного из юридических лиц предложил государственному инспектору областного управления ФНС России взятку с целью избежания налоговых проверок в организации. Инспектор сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

Прокуратура Пскова возбудила уголовное дело об административном правонарушении в отношении юридического лица. Дело направили для рассмотрения в мировой суд.