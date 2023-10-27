Три года тюрьмы получил пскович за избиение человека тяжёлым предметом

23:41, 26 октября 2023, ПАИ

Псковича признали виновным в избиении человека тяжёлым предметом, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Суд установил, что в июне 2022 года пскович тяжёлым предметом нанёс потерпевшему не менее одного удара в висок и не менее одного удара в затылок, которые повлекли за собой опасные для жизни травмы.

Псковский городской суд признал псковича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Несмотря на то что пскович свою вину отрицает, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы условно на срок три года с испытательным сроком два года и с установлением ряда обязанностей.

Приговор суда в законную силу не вступил.