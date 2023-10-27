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Происшествия

Пропавшую два года назад псковичку разыскивает полиция

В Пскове разыскивают Антонину Афанасьеву 1970 года рождения, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, эта уроженка деревни Молево Красногородского района Псковской области, проживающая в Пскове в доме на улице Н. Васильева, 30 октября 2021 года пропала без вести. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 50-55 лет, рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы короткие, черные, глаза карие.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Антонины Афанасьевой, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть).

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