В Псковском районе проводится проверка по факту гибели при пожаре двух человек

08:16, 27 октября 2023, ПАИ

26 октября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в заброшенном доме в деревне Середка Псковской области тел 47-летнего мужчины и 38-летней женщины со следами воздействия высоких температур. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области проводится доследственная проверка, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, погибли местные жители, распивавшие в доме спиртные напитки. По полученной следствием информации, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем.

По материалам проверки назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.