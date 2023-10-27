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Великолучанин незаконно хранил у себя в гараже найденное в лесу оружие

Житель Великолукского района хранил у себя в гараже найденное в лесу взрывоопасное оружие. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Житель Великолукского района незаконно хранил у себя в гараже найденное в лесу оружие. Фото: ПАИ

В марте текущего года мужчина нашёл в земле в лесу у деревни Комарово Великолукского района и взял себе взрыватель к ручной осколочной гранате. Его он хранил у себя в гараже. Великолучанин знал, что эта находка является взрывным устройством, но все равно продолжал её хранить в своём гараже, спрятав.

Также он нашёл в земле в этом же лесу пять патронов, винтовку, револьвер, ствол от винтовки, которые хранил в своём гараже до того момента, как 28 марта их изъял сотрудник полиции.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222.1 и частью 1 статьи 222 УК РФ.

В судебном заседании великолучанин полностью признал свою вину, от дачи показаний отказался, подтвердил показания, данные на предварительном следствии.

Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет и трёх месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафом в размере 10 000 рублей.

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