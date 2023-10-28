Минцифры рассчитывает продолжить подключение школ к Wi-Fi в 2024 году

11:06, 27 октября 2023, ПАИ

Минцифры РФ рассчитывает с 2024 года продолжить подключение классов российских школ к сетям Wi-Fi. Работу уже провели в десяти тысячах образовательных учреждений. Об этом рассказал замглавы министерства Олег Качанов на Всероссийском форуме региональной информатизации «ПРОФ-IT» в Новосибирске. Об этом пишут «Известия».

Он отметил, что детей в первую очередь должны интересовать знания, а не игры в соцсетях. И школам нужны для полноценного образовательного процесса технические условия. «База – это сети Wi-Fi в школах, непосредственно в классах. В 2020-2022 годах была проведена большая работа, подключено около десяти тысяч школ, обеспечен непосредственно Wi-Fi в классах, и мы рассчитываем, что эту работу удастся продолжить», – сказал замминистра по видеосвязи.

Финансовой возможности по продолжению работы по подключению российских школ к сетям Wi-Fi в 2023 году не было. «Но в 2024 году мы вроде бы договорились, что деньги опять будут и мы продолжим работу по подключению непосредственно школьных классов к Wi-Fi-сетям. Это важно, на мой взгляд, потому что нет сетей – нет доставки контента», – заключил он.