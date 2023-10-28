Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Константин Абабков – о предстоящем рекорде: Я уже размят

Известный балалаечник, обладатель званий «Душа России» и «Душа земли Псковской» Константин Абабков рассказал корреспонденту ПАИ о своей подготовке к предстоящему рекорду на выставке-форуме «Россия».

«Душа земли Псковской» Константин Абабков. Фото: пресс-служба администрации Пскова

«За 40 лет игры на балалайке я уже размят, но трудность этого рекорда заключается в беспрерывной игре, то есть композиции должны плавно перетекать одна в другую. Я сейчас тренируюсь, чтобы у меня чётко выходило по минуте на каждое произведение. Некоторые нужно играть целиком, в некоторых, например в песнях, нужно играть куплет и припев», – рассказал Константин Абабков.

Также он поделился, что раньше не играл беспрерывно и на время. «Такого опыта у меня ещё не было, но и такого рекорда ещё никто не ставил. Это будет первый рекорд», – отметил Константин Абабков.

Во время установления рекорда Константин Абабков исполнит композиции псковича Бориса Трояновского, Петра Чайковского, Михаила Глинки, музыку современных авторов, а также обработки русских народных мелодий и песен.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартует 4 ноября в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представят свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях. На этой выставке Константин Абабков собирается поставить рекорд беспрерывной игры на балалайке.

Также на выставке будет представлен новый слоган региона, а актёр Гоша Куценко и телеведущая Оксана Фёдорова устроят автограф-сессию у стенда Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 октября 2023

Волонтёры из Бежаниц приняли участие в акции «Сообщи, где торгуют смертью»
28 октября 2023

120-летие со дня основания отметила Пустошкинская средняя школа
27 октября 2023

Коммунальщики в Пскове перестаивают работу из-за изменившихся погодных условий
27 октября 2023

Членов УИК Бежаницкого района наградили в честь 30-летия избирательной системы РФ 
27 октября 2023

Хирурги Псковской областной больницы извлекли осколок из голени 44-летнего пациента
27 октября 2023

Коллектив детского сада № 20 в Пскове поздравили с 55-летним юбилеем учреждения
27 октября 2023

Режим работы псковской Госавтоинспекции изменится в связи с предстоящими праздниками
27 октября 2023

Руководитель Центра олимпиадного движения назначен в ПсковГУ

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...