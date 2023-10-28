Константин Абабков – о предстоящем рекорде: Я уже размят

18:25, 27 октября 2023, ПАИ

Известный балалаечник, обладатель званий «Душа России» и «Душа земли Псковской» Константин Абабков рассказал корреспонденту ПАИ о своей подготовке к предстоящему рекорду на выставке-форуме «Россия».

«За 40 лет игры на балалайке я уже размят, но трудность этого рекорда заключается в беспрерывной игре, то есть композиции должны плавно перетекать одна в другую. Я сейчас тренируюсь, чтобы у меня чётко выходило по минуте на каждое произведение. Некоторые нужно играть целиком, в некоторых, например в песнях, нужно играть куплет и припев», – рассказал Константин Абабков.

Также он поделился, что раньше не играл беспрерывно и на время. «Такого опыта у меня ещё не было, но и такого рекорда ещё никто не ставил. Это будет первый рекорд», – отметил Константин Абабков.

Во время установления рекорда Константин Абабков исполнит композиции псковича Бориса Трояновского, Петра Чайковского, Михаила Глинки, музыку современных авторов, а также обработки русских народных мелодий и песен.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартует 4 ноября в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представят свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях. На этой выставке Константин Абабков собирается поставить рекорд беспрерывной игры на балалайке.

Также на выставке будет представлен новый слоган региона, а актёр Гоша Куценко и телеведущая Оксана Фёдорова устроят автограф-сессию у стенда Псковской области.