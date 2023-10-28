Жители Псковской области потеряли полтора миллиона рублей из-за мошенников

12:02, 28 октября 2023, ПАИ

Жители Пскова, а также Псковского, Порховского и Опочецкого районов потеряли из-за мошенников в общей сложности более полутора миллионов рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Одни злоумышленники предложили собеседникам свои «услуги» якобы для предотвращения несанкционированного оформления на них кредитов, другие ввели пользователей в заблуждение при осуществлении операций купли-продажи различных товаров, в том числе бытовой техники и автозапчастей.

Полиция убедительно просит жителей региона проявлять максимальную осмотрительность в подобных ситуациях, особенно при проведении различных операций купли-продажи через Интернет.