Пьяный водитель чудом уцелел в ДТП в Усвятском районе

20:47, 28 октября 2023, ПАИ

В результате ДТП 22-летний водитель автомобиля Volkswagen протаранил столб, перевернулся и вылетел через лобовое стекло. Дорожная авария произошла на 63-м километре автодороги Великие Луки – Усвяты в Усвятском районе, в деревне Глазуново. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Сообщается, что автомобиль перелетел через дорогу на другую сторону и приземлился на крышу.

По словам очевидцев, водитель автомобиля двигался с высокой скоростью и находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП водитель госпитализирован в медучреждение. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.