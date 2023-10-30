Награды вручили педагогам Псковской инженерно-лингвистической гимназии

12:04, 30 октября 2023, ПАИ

Педагоги Псковской инженерно-лингвистической гимназии получили почётные награды. Награды от имени главы Пскова Бориса Елкина им вручил заместитель главы городской администрации Алексей Несмашный. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Звание «Почётный работник сферы образования РФ» за многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования присвоено учителю биологии Арине Балакиревой. За заслуги в труде и продолжительную работу в сфере образования знак «Отличник просвещения» получила заместитель директора учреждения Елена Яковлева.

Почётную грамоту управления образования администрации Пскова вручили воспитателю группы продлённого дня Татьяне Гусевой.

Алексей Несмашный поблагодарил педагогов за их бесценный труд и пожелал дальнейших успехов в профессиональной деятельности.

Арина Балакирева – высококвалифицированный педагог, участник множества конкурсов профессионального мастерства, региональных и всероссийских фестивалей и проектов. Она является автором курсов повышения квалификации, которые создала и провела на базе Института развития современного образования EdCrunch Academy.

Елена Яковлева – кандидат педагогических наук, эксперт в области образовательных технологий и управления качеством образования. Более 15 лет руководила методическим объединением, пять лет работает в должности заместителя директора гимназии. Пользуется заслуженным авторитетом в профессиональном сообществе, любовью своих учеников и уважением их родителей, отметили в пресс-службе.