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Псковичи стали призёрами турнира по самбо в Минске

Псковичи, воспитанники спортшколы «Мастер» и клуба единоборств «Спортивное единство», стали призёрами открытого юношеского турнира «Лига самбо», который прошёл с 27 по 29 октября в Минске. Об этом сообщается в группах спортшколы «Мастер» и клуба единоборств «Спортивное единство» в соцсети «ВКонтакте».

Первое место на турнире в весовой категории до 34 килограммов завоевал Руслан Васильев. Фото: клуб единоборств «Спортивное единство»

Первое место на турнире в весовой категории до 34 килограммов завоевал воспитанник клуба единоборств «Спортивное единство» Руслан Васильев. Он тренируется под руководством Михаила Савеленко.

Руслан Васильев тренируется под руководством Михаила Савеленко. Фото: клуб единоборств «Спортивное единство»

На турнире также отличились борцы спортшколы «Мастер». Первое место в весовой категории до 35 килограммов взял Константин Павлушин. Две серебряные медали достались псковичам Кириллу Галиновскому и Арсению Бойкову.

На турнире также отличились борцы спортшколы «Мастер». Фото: спортшкола «Мастер»

Спортсмены тренируются под руководством Дмитрия Алекминского, Дмитрия Михайлова и Елены Ивановой.

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