Псковский омбудсмен почтил память жертв политических репрессий

21:17, 30 октября 2023, ПАИ

Память жертв политических репрессий почтил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, сообщили ПАИ в пресс-службе омбудсмена.

Дмитрий Шахов возложил венок к закладному камню мемориала жертвам политических репрессий, установленному у Мироносицкого кладбища в Пскове.

Мероприятие приурочено к Дню памяти жертв политических репрессий, который отмечается в России 30 октября.

Псковский омбудсмен подчеркнул, что нужно знать и уважать историю своего государства. Он также согласился с высказыванием президента России Владимира Путина, который сказал, что «нельзя замалчивать тему политических репрессий в советское время, несмотря на то что это тяжёлая страница в истории России». По словам главы государства, «этим преступлениям не может быть никаких оправданий, в нашей страна дана ясная политическая, правовая, нравственная оценка злодеяниям тоталитарного режима, и такая оценка не подлежит никаким ревизиям».

Дмитрий Шахов напомнил, что в СССР за контрреволюционные и иные особо опасные государственные преступления, в том числе за бандитизм и военный шпионаж, с 1921 по 1953 год было репрессировано 4 060 306 человек. Из них к высшей мере наказания приговорили 642 980 человек, к ссылке и высылке – 765 180 человек.

Для Псковской области в связи с её приграничным положением политические репрессии приобрели особенный характер, отметил омбудсмен: по его словам, к расстрелу было приговорено 8 205 псковичей.