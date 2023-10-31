Международный день экономии отмечают в мире

08:58, 31 октября 2023, ПАИ

Международный день экономии, или Всемирный день сбережений, отмечается ежегодно 31 октября, сообщает calend.ru.

27 октября 1924 года представители сберегательных банков из 29 стран собрались в итальянском Милане на свой Первый международный конгресс сберегательных банков.

В последний день конгресса — 31 октября — родилась идея, заключающаяся в том, чтобы «в память о первом собрании сберегательных банковских институтов всех стран» каждый год отмечать этот день как Всемирный день сбережений (накоплений). Итальянский профессор Равизза провозгласил этот день Международным днем экономии.

Однако посвятить этот день, по замыслу его создателей, следует не только экономии денег, но и экономии в широком смысле этого слова: экономии времени, сил, бережному отношению к вещам и тому подобным темам.

В 1989 году Международный день экономии официально закреплен директивой ООН.

Сегодня многие забыли о существовании Всемирного дня экономии отчасти потому, что он совпадает с Хеллоуином.