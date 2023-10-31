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Общество

Работы по созданию туристического кода в Пскове планируют завершить к концу года

Работы по созданию туристического кода в центре Пскова планируют завершить к концу года, доложил губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову глава города Борис Елкин сегодня, 31 октября, во время встречи. Об этом губернатор сообщил в своём Telegram-канале.

Фото: скриншот видео из Telegram-канала Михаила Ведерникова

Борис Елкин отметил, что большая часть работы уже сделана. Он напомнил, что в этом году в Пскове обновили информационные туристические щиты, установили дизайнерские люки и фотозону.

По его словам, доделать остаётся немного. Активно делается смотровая площадка напротив Мирожского монастыря, электрозаправки, интерактивная панель с информацией о городе. На улице Пушкина под единый стиль меняются вывески. Кроме того, в ближайшее время начнётся работа по замене табличек с названиями улиц: теперь вместе с новым названием будет указано старое, историческое. На улице Пушкина также устанавливаются новые ярмарочные домики, в которых уже поставлены утеплители и закрывающиеся окна. Решается вопрос о закупке электрообогревателей.

Глава Пскова подчеркнул, что работы по благоустройству города планируют завершить до 30 ноября.  

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