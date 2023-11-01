В Дедовичах мошенник под видом сотрудника газовой службы украл у пенсионера деньги

11:36, 01 ноября 2023, ПАИ

Пожилой житель Дедовичей после телефонного разговора с лжеработником коммунальной службы оформил кредит и перечислил ему 100 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Злоумышленник под видом работника газовой службы предложил мужчине за определённую сумму провести газ в его частный дом. Мужчина не смог отказаться от такого многообещающего предложения. Он взял кредит на сумму 100 тысяч рублей и перевел их через банкомат на указанные ему номера сотовых телефонов. А после этого стал ждать обещанной газификации жилища.

Спустя какое-то время мужчина понял, что общался с мошенником. Он обратился с заявлением в МО МВД России «Дедовичский». Возбуждено уголовное дело. Выясняются обстоятельства произошедшего.