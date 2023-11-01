Восемь лет колонии получил пскович за покушение на сбыт наркотиков

17:45, 01 ноября 2023, ПАИ

Пскович приговорён к восьми годам лишения свободы за покушение на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

В суде установили, что в мессенджере мужчина получил предложение незаконного заработка на территории Пскова. Через закладки надо было распространять наркотики. В ноябре 2022 года из тайника в лесу он забрал партию наркотических средств весом более десяти граммов. Его задержали сотрудники транспортной полиции рядом с железнодорожными путями.

Псковский городской суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Ему назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.