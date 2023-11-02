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Общество

Псковские эксперты принимают участие в Петербургском международном газовом форуме

Псковские эксперты принимают участие в Петербургском международном газовом форуме, который проходит в Санкт-Петербурге с 31 октября по 3 ноября. Об этом ПАИ сообщили в комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области.

Псковские эксперты принимают участие в Петербургском международном газовом форуме. Фото: комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области

Центральной темой форума станет технологическая независимость. Широкий потенциал страны в газовой отрасли экспонируют более 500 участников – лидеров сферы нефти и газа. Псковская компания «Промгаз технологии» принимает участие в форуме со своим стендом и представляет оборудование для переработки СПГ собственного производства.

Мероприятие является одним из ключевых событий нефтегазового сектора, а также других направлений бизнеса, промышленности и науки. На форуме представлен весь спектр организаций, которые работают на развитие отрасли. Форум проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли России, Министерства энергетики России, правительства Санкт-Петербурга.

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