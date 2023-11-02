Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Раньше все псковские мужчины одевались как хип-хоперы - эксперт

Особенности псковского танцевального народного костюма назвала художественный руководитель и главный балетмейстер Псковского русского народного хора, заслуженный деятель культуры и «Душа земли Псковской» Ирина Фёдорова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Даже каждый район имеет свои особенности. Женский костюм – это, конечно, сарафан-косоклинка. Мы если возьмем его за подол сзади, он может до шести метров быть. У мужчин штаны с заниженной мотней, как хип-хоперы наши танцевали, вот раньше псковичи-мужчины были в таких портках», – рассказала Ирина Фёдорова.

Фото: ПАИ.

Она отметила, что в коллективе есть псковский блок и там если танец стилизованный, то и костюм должен быть в одной стилистике с ним.

«Мы придерживаемся народных традиций в этом плане», – заключила Ирина Фёдорова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 ноября 2023

Псковичам дали совет по прохождению этнографического диктанта
02 ноября 2023

Псковский музей-заповедник подготовил вопросы для этнографического диктанта
02 ноября 2023

Ирина Федорова назвала три составляющие Псковского русского народного хора
02 ноября 2023

Братья Сафроновы выступят в Пскове 14 ноября
02 ноября 2023

Худрук Псковского русского народного хора Ирина Фёдорова станет гостьей программы «Минкульт»
02 ноября 2023

Псковичи приняли участие в мастер-классах «Школы вокала»
02 ноября 2023

Концерт «Струны и воздух» пройдёт в Пскове 5 ноября
01 ноября 2023

Печорский хор «ЛаккиЛайк» и SHAMAN выступят на одной сцене в Москве

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...