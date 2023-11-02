Раньше все псковские мужчины одевались как хип-хоперы - эксперт

16:36, 02 ноября 2023, ПАИ

Особенности псковского танцевального народного костюма назвала художественный руководитель и главный балетмейстер Псковского русского народного хора, заслуженный деятель культуры и «Душа земли Псковской» Ирина Фёдорова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Даже каждый район имеет свои особенности. Женский костюм – это, конечно, сарафан-косоклинка. Мы если возьмем его за подол сзади, он может до шести метров быть. У мужчин штаны с заниженной мотней, как хип-хоперы наши танцевали, вот раньше псковичи-мужчины были в таких портках», – рассказала Ирина Фёдорова.

Она отметила, что в коллективе есть псковский блок и там если танец стилизованный, то и костюм должен быть в одной стилистике с ним.

«Мы придерживаемся народных традиций в этом плане», – заключила Ирина Фёдорова.