МОК переобулся в воздухе – вице-премьер Дмитрий Чернышенко

16:54, 02 ноября 2023, ПАИ

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко прокомментировал позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по израильским спортсменам. Он заявил, что организация поддерживает только те страны, которым покровительствует США. Об этом сообщает РИА Новости.

«В условиях военного конфликта, развязанного США на Ближнем Востоке, МОК переобулся в воздухе. И сегодня мы слышим, что спортсмены не должны нести ответственность за действия правительств. К сожалению, речь идет только об атлетах из Израиля, но не из России», – заявил вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко также подчеркнул, что МОК боится развала олимпийского движения накануне Олимпийских игр. «Обращаясь к его функционерам, подчеркну – бояться нечего, система уже прогнила! Пора принять это как факт. Напомню, Россия всегда стояла на позиции равенства и отсутствия дискриминации в отношении спортсменов любых стран. Спорт должен быть вне политики. Наша позиция, в отличие от МОК, неизменна», – сказал он.

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