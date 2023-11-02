Руководитель Псковского русского народного хора рассказала, как они выступали в баре «Тир»

18:21, 02 ноября 2023, ПАИ

Как Псковский русский народный хор выступал в баре «Тир», рассказала художественный руководитель и главный балетмейстер коллектива, заслуженный деятель культуры и «Душа земли Псковской» Ирина Фёдорова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Она отметила, что в репертуаре коллектива есть свадебный блок, который состоит из нескольких вокально-хореографических и чисто вокальных номеров.

«Однажды, в истории нашего коллектива случился интересный случай. В нашем городе есть известный клуб, который называется «Тир». Лет 15 назад мы получили приглашение в этот клуб прийти с нашим свадебным блоком. Там праздновалась молодёжная свадьба и они попросили нас исполнить свадебный блок. К нашему удивлению, это произвело огромный фурор, когда мы исполняли вокально-хореографическую композицию «По улице травка». Ребята, которые нас пригласили, и организаторы были довольны», – рассказала Ирина Фёдорова.