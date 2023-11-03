О Псковском русском народного хоре поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Художественный руководитель и главный балетмейстер Псковского русского народного хора, заслуженный деятель культуры и «Душа земли Псковской» Ирина Фёдорова стала гостьей программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное из эфира:
- Псковский русский народный хор – творческая лаборатория. Это не только хор, там три составляющих: хоровая группа, инструментальная группа и танцевальная группа;
- все группы коллектива могут работать отдельно друг от друга;
- каждый желающий может попасть в Псковский русский народный хор;
- раньше все псковские мужчины одевались как хип-хоперы;
- в коллективе есть псковский блок, и там если танец стилизованный, то и костюм должен быть в одной стилистике с ним;
- Псковский русский народный хор выступал в баре «Тир»;
- для псковской манеры плясок характерна некоторая агрессивность;
- к основным движениям псковской хореографии можно отнести дроби как в мужском исполнении, так и в женском;
- в каждом районе Псковской области танцуется по-своему, и в каждом районе существует какой-то свой особенный танец.
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