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Культура

О Псковском русском народного хоре поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Художественный руководитель и главный балетмейстер Псковского русского народного хора, заслуженный деятель культуры и «Душа земли Псковской» Ирина Фёдорова стала гостьей программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Художественный руководитель и главный балетмейстер Псковского русского народного хора, заслуженный деятель культуры и «Душа земли Псковской» Ирина Фёдорова стала гостьей программы «Минкульт». Фото: ПАИ.

Главное из эфира:

  • Псковский русский народный хор – творческая лаборатория. Это не только хор, там три составляющих: хоровая группа, инструментальная группа и танцевальная группа;
  • все группы коллектива могут работать отдельно друг от друга;
  • каждый желающий может попасть в Псковский русский народный хор;
  • раньше все псковские мужчины одевались как хип-хоперы;
  • в коллективе есть псковский блок, и там если танец стилизованный, то и костюм должен быть в одной стилистике с ним;
  • Псковский русский народный хор выступал в баре «Тир»;
  • для псковской манеры плясок характерна некоторая агрессивность;
  • к основным движениям псковской хореографии можно отнести дроби как в мужском исполнении, так и в женском;
  • в каждом районе Псковской области танцуется по-своему, и в каждом районе существует какой-то свой особенный танец.

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