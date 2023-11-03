О Псковском русском народного хоре поговорили на «Серебряном дожде». Главное

09:35, 03 ноября 2023, ПАИ

Художественный руководитель и главный балетмейстер Псковского русского народного хора, заслуженный деятель культуры и «Душа земли Псковской» Ирина Фёдорова стала гостьей программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира: