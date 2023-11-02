Ирина Федорова назвала три составляющие Псковского русского народного хора

17:07, 02 ноября 2023, ПАИ

Три составляющие Псковского русского народного хора назвала художественный руководитель и главный балетмейстер коллектива, заслуженный деятель культуры и «Душа земли Псковской» Ирина Фёдорова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Псковский русский народный хор – творческая лаборатория. Это не только хор, там три составляющих. В первую очередь, это, конечно, хоровая группа, инструментальная группа, которая у нас появилась семь лет назад, и танцевальная группа. Это получается такой творческий тандем», – отметила Ирина Фёдорова.

Она отметила, что каждый желающий может попасть в Псковский русский народный хор.

Гостья студии также уточнила, что все группы коллектива могут работать отдельно друг от друга.

Напомним, что в январе этого года Псковский русский народный хор Городского культурного центра Пскова получил звание заслуженного коллектива народного творчества.