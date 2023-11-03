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Общество

Почти 19 млрд рублей запланировано на газификацию и догазификацию в Псковской области

Почти 19 миллиардов рублей запланировано на газификацию и догазификацию в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на мероприятии по введению в эксплуатацию внутрипоселкового газопровода в деревне Дуброво Псковского района сегодня, 3 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

Почти 19 млрд рублей запланировано на газификацию и догазификацию в Псковской области. Фото: ПАИ

«На газификацию и догазификацию до 2025 года у нас запланировано 18,8 миллиарда рублей. Это беспрецедентная сумма, которая позволит довести газ до всех районных центров наших муниципалитетов, но также не забывать такие небольшие населённые пункты, как Дуброво. На сегодняшний день благодаря «Газпрому» есть возможность подключить уже 250 домовладений», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона также поблагодарил секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака и генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова за содействие в реализации программы.

«Программа социальной газификации по поручению президента России Владимира Путина реализуется с 2021 года. Мы провели огромную работу вместе с партией «Единая Россия», вместе с «Газпромом», а также командой правительства. Кроме того, несколько важнейших совещаний прошло на площадке Совета Федерации», – отметил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что в Дуброво к газу подключили первые дома. Кроме того, в правительстве Псковской области прошло заседание штаба по газификации

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