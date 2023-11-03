Наталья Исакова – о встрече общественников с Путиным: Речь шла о том, что объединяет наш народ

19:39, 03 ноября 2023, ПАИ

Член Общественной палаты РФ от Псковской области Наталья Исакова приняла участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным. Встреча главы государства с новым составом Общественной палаты состоялась в пятницу, 3 ноября.

Владимир Путин встречается с членами новых составов Общественной палаты уже традиционно. В ходе общения он обозначает приоритетные темы и отвечает на вопросы общественников.

«В этом году Обществення палата России была сформирована в июне этого года. В рамках форума «Содействие», который проходил 2–3 ноября, состоялось итоговая встреча с президентом. В этой встрече приняли участие не только члены Общественной палаты РФ, но и руководители и представители общественных палат других регионов, которые присутствовали на форуме», рассказала корреспонденту ПАИ Наталья Исакова.

«Поскольку общение проходило накануне Дня народного единства, встреча началась с того, что президент поздравил всех с наступающим праздником и отметил значимость этого дня: уже в его названии заложен глубокий смысл – народное единство. Он обратил внимание на то, что в истории нашей страны постоянно имеются вызовы, когда народ объединяется и стоит на защите своих традиций, культуры, языка. В том числе сейчас мы вынуждены защищать нашу культуру, язык, традиции, включая тех, кто живёт в новых регионах России», – отметила член Общественной палаты России от Псковской области.

Напомним, на встрече Владимир Путин поблагодарил членов Общественной палаты за занимаемую ими гражданскую позицию. «Я знаю, что многие члены Общественной палаты находятся под санкциями – это знак того, что противник оценивает на самом деле то, что вы делаете для России. Хочу вас за это поблагодарить», – сказал глава государства.

«Особенно хочу вас поблагодарить за ту работу, которую вы проводите вместе с фондом «Защитники Отечества» в заботе о семьях наших военнослужащих, в заботе о людях, которые получили ранения в ходе специальной военной операции. Это чрезвычайно важная сфера деятельности, для того чтобы подчеркнуть, с каким глубоким уважением мы относимся к людям, которые не боятся действовать в крайне тяжёлых и сложных условиях военной обстановки, рискуют своей жизнью, здоровьем для интересов России», – подчеркнул Владимир Путин.

Наталья Исакова также напомнила, что на форуме «Содействие» был представлен доклад Общественной палаты о состоянии гражданского общества в РФ, который будет передан на рассмотрению президенту. Кроме того, на форуме проходили нулевые слушания нескольких законопроектов.