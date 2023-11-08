Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Митрополит Арсений вошёл в медиарейтинг «Псковской правды»

Митрополит Псковский и Порховский Арсений (Перевалов) вошёл в октябрьский медиарейтинг «Псковской правды», составленный на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

Митрополит Арсений вошёл в медиарейтинг «Псковской правды». Фото: пресс-служба Псковской епархии

Так, в региональном топ-30 митрополит Арсений занял восьмое место с медиаиндексом 1 358, в федеральном топ-10 – третью строчку с медиаиндексом 923.

Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».

Напомним, что митрополит Арсений сейчас занимает пост главы Псковской митрополии. Его предшественник, митрополит Тихон, возглавил Крымскую митрополию.

Добавим, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с митрополитом Псковским и Порховским Арсением. Они обсудили основные вопросы и задачи совместной деятельности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 ноября 2023

Пресс-конференция о борьбе с сахарным диабетом проходит в медиацентре ПАИ
08 ноября 2023

Псковские школьники победили в финале «Большой перемены»
08 ноября 2023

Митрополит Арсений вошёл в медиарейтинг «Псковской правды»
08 ноября 2023

Псковская станция скорой помощи пополнилась новыми автомобилями
08 ноября 2023

Полицейских чествовали в Пскове
08 ноября 2023

Митрополит Тихон возглавил топ-10 федерального медиарейтинга «Псковской правды»
08 ноября 2023

Глава Пскова пообещал учесть недочёты прошлых лет при заливке катка в Финском парке
08 ноября 2023

Митрополит Арсений благословил учащихся православной гимназии Пскова

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...