Митрополит Арсений вошёл в медиарейтинг «Псковской правды»

14:49, 08 ноября 2023, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Арсений (Перевалов) вошёл в октябрьский медиарейтинг «Псковской правды», составленный на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

Так, в региональном топ-30 митрополит Арсений занял восьмое место с медиаиндексом 1 358, в федеральном топ-10 – третью строчку с медиаиндексом 923.

Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».

Напомним, что митрополит Арсений сейчас занимает пост главы Псковской митрополии. Его предшественник, митрополит Тихон, возглавил Крымскую митрополию.

Добавим, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с митрополитом Псковским и Порховским Арсением. Они обсудили основные вопросы и задачи совместной деятельности.