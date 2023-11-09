Вечерка «От Параскевы до Кузьмы» при участии Константина Абабкова состоится в Пскове

16:14, 09 ноября 2023, ПАИ

Вечерка «От Параскевы до Кузьмы» состоится в камерном зале Псковского областного центра народного творчества сегодня, 9 ноября. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В программе мероприятия принимает участие Народный коллектив фольклорный ансамбль «Уграда» (руководитель Г. О. Березина). Гость вечерки – лауреат премии Правительства Российской Федерации «Душа России», заслуженный деятель искусств Псковской области, обладатель почетного звания «Душа земли Псковской», руководитель Народного коллектива ансамбля «Сказ» имени В. Г. Румянцева – Константин Абабков.

Ранее Константин Абабков установил национальный рекорд беспрерывной игры на балалайке.

Начало мероприятия в 18:30.

Напомним, согласно народному календарю сегодня, 9 ноября, отмечают Зарок на Параскеву.