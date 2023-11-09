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Общество

Зарок на Параскеву: почему 9 ноября нужно обязательно сдержать обещание

Согласно народному календарю, 9 ноября называют Зароком на Параскеву. На Руси этот день почитали как обетный, то есть подходящий для обещаний. Об этом пишет сalend.ru.

На Руси в этот день было принято давать обеты – обещания выполнить какую-либо работу или сделать какое-либо нужное дело. Например, крестьянки нередко давали обет выткать за одну ночь пелену для иконы Девы Марии. За выполнение обета Параскева, как считалось, могла осуществить заветное желание или послать здоровье близким людям.

Если же в дом приходило несчастье, нужно было дать зарок и выполнить его в полном молчании, а на следующее утро пойти в церковь и помолиться святой Параскеве, попросить ее помощи. В этом случае беда должна была уйти.

По этому поводу говорили так: «Когда достойное в думах своих несешь желание, когда в доме твоем кто-то болен и это горько тебе, то вспомяни древнее поверье, прими зарок, возьми на себя дело и в молчании и средоточии исполни».

Cвятая Параскева - христианская великомученица, которая жила в III веке в Малой Азии.

Как гласит предание, Параскева родилась в семье богатого сенатора, но уже в юности решила вести аскетическую жизнь. Когда император Диоклетиан начал гонения на христиан, святую Параскеву схватили, подвергли жестоким мучениям и обезглавили.

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