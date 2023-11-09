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Экономика

Российские вина могут занять 50% торговых полок в стране

Предложение о выделении российским винам 50 % торговых полок рассматривают в Госдуме, сообщает газета «Известия» со ссылкой на зампреда комитета по экономической политике, депутата от «Единой России» Сергея Алтухова.

Он указал, что комитет под его руководством активно работает с запросами винодельческой отрасли и законодательными инициативами, затрагивающими поддержку отечественных производителей.

«Были высказаны интересные предложения, над которыми сейчас идёт работа и в нашем думском комитете, и в правительстве. Они касаются обнуления экспортных пошлин для российских производителей, закрепления 50 % торговой полки за отечественным вином, расширения инструментов продвижения российских вин с помощью дистанционных продаж и рекламы виноделен в регионах производства. Безусловно, поддерживаем и прозвучавшее сегодня предложение – закрепить долю российских вин в меню ресторанов», – сказал депутат.

По его словам, виноградарство и виноделие – самая быстрорастущая отрасль сельскохозяйственного сектора: один рубль, вложенный в эту сферу, возвращается в кратном размере. Расширение мер поддержки производителей приведёт к увеличению темпов производства винных продуктов.

«Это здоровый протекционизм, который будет способствовать развитию экономики», – заключил политик.

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