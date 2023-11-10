Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Разработку проектов Союзного государства обсудили на семинаре в Пскове

Семинар по вопросам разработки и реализации совместных межрегиональных российско-белорусских проектов в рамках Союзного государства прошёл в Пскове. В обсуждении вопросов приняло участие более 60 представителей органов власти и профильных организаций Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Разработку проектов Союзного государства обсудили на семинаре в Пскове. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Тема сотрудничества регионов Белоруссии и России особенно близка для Псковской области, так как затрагивает все основные направления развития городов и районов региона, от родственных связей и личных контактов до реализации совместных проектов муниципального, регионального масштаба, сотрудничества отдельных предприятий.

Псковская область осуществляет межрегиональное сотрудничество с Белоруссией в рамках трёх международных соглашений, которые подписаны с правительством республики, а также с Витебской и Брестской областями.

16 из 26 муниципальных образований Псковской области взаимодействуют с белорусскими партнёрами более чем по 30 соглашениям о приграничном сотрудничестве в сфере образования, науки, культуры, туризма, спорта, промышленности и торговли.

При этом механизмы финансирования межмуниципальных и межрегиональных проектов в формате международных программ приграничного сотрудничества у российских и белорусских партнёров отсутствуют.

Выступая на мероприятии, председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев отметил, что необходимость финансового инструмента для поддержки и развития российско-белорусского сотрудничества очевидна, поскольку идей для реализации проектов на приграничной территории как у псковских, так и у белорусских партнеров очень много.

Правительство Псковской области активно прорабатывает различные возможности и инструменты реализации совместных российско-белорусских межрегиональных и межмуниципальных проектов в целях развития процессов интеграции Союзного государства. Первые пилотные проекты Псковской области и Витебской области уже направлены в постоянный комитет Союзного государства.

В ходе семинара также были представлены проекты Псковского агротехнического колледжа, Псковского государственного университета, комитета по культуре Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 ноября 2023

Разработку проектов Союзного государства обсудили на семинаре в Пскове
08 ноября 2023

Турчак провёл встречу по вопросам СВО с главой фонда «Защитники Отечества»
08 ноября 2023

Депутаты Новоржевского округа обсудили новую структуру администрации
03 ноября 2023

Наталья Исакова – о встрече общественников с Путиным: Речь шла о том, что объединяет наш народ
03 ноября 2023

Вице-премьер Денис Мантуров посетил завод «Титан-Полимер»
03 ноября 2023

Вице-премьер Денис Мантуров прибыл в Псковскую область с рабочим визитом
03 ноября 2023

Андрей Турчак находится с рабочим визитом в Псковской области
02 ноября 2023

Губернатор встретился с избранными главами муниципальных округов Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...