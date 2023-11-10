Разработку проектов Союзного государства обсудили на семинаре в Пскове

14:07, 10 ноября 2023, ПАИ

Семинар по вопросам разработки и реализации совместных межрегиональных российско-белорусских проектов в рамках Союзного государства прошёл в Пскове. В обсуждении вопросов приняло участие более 60 представителей органов власти и профильных организаций Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Тема сотрудничества регионов Белоруссии и России особенно близка для Псковской области, так как затрагивает все основные направления развития городов и районов региона, от родственных связей и личных контактов до реализации совместных проектов муниципального, регионального масштаба, сотрудничества отдельных предприятий.

Псковская область осуществляет межрегиональное сотрудничество с Белоруссией в рамках трёх международных соглашений, которые подписаны с правительством республики, а также с Витебской и Брестской областями.

16 из 26 муниципальных образований Псковской области взаимодействуют с белорусскими партнёрами более чем по 30 соглашениям о приграничном сотрудничестве в сфере образования, науки, культуры, туризма, спорта, промышленности и торговли.

При этом механизмы финансирования межмуниципальных и межрегиональных проектов в формате международных программ приграничного сотрудничества у российских и белорусских партнёров отсутствуют.

Выступая на мероприятии, председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев отметил, что необходимость финансового инструмента для поддержки и развития российско-белорусского сотрудничества очевидна, поскольку идей для реализации проектов на приграничной территории как у псковских, так и у белорусских партнеров очень много.

Правительство Псковской области активно прорабатывает различные возможности и инструменты реализации совместных российско-белорусских межрегиональных и межмуниципальных проектов в целях развития процессов интеграции Союзного государства. Первые пилотные проекты Псковской области и Витебской области уже направлены в постоянный комитет Союзного государства.

В ходе семинара также были представлены проекты Псковского агротехнического колледжа, Псковского государственного университета, комитета по культуре Псковской области.