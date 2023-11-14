Великолукский преподаватель стала участником всероссийских педагогических чтений в Москве

14:19, 14 ноября 2023, ПАИ

Учитель школы № 1 Великих Лук приняла участие во Всероссийских педагогических чтениях «Моя страна – моя Россия». Мероприятие проходило в Москве с 8 по 10 ноября. Об этом сообщает Luki-News.

Участие в чтениях приняли более 200 учителей и преподавателей, воспитателей детских садов, вожатых, а также молодых учёных и аспирантов из разных регионов страны. Псковскую область в чтениях представляла учитель начальных классов школы № 1 Великих Лук Юлия Анушенкова.

В течение трёх дней педагогических чтений участники посетили круглые столы, дискуссии, мастер-классы от тематических партнёров конкурса и экспертов в области науки и образования, а также экскурсии по Москве.

«На базе Российской академии образования были представлены самые разнообразные практики педагогов со всей страны. Семь направлений, семь секций. Я была рада стать частью секции по направлению «Моя страна – моя гордость». Авторы 32 самых разных работ раскрывали уникальность своих педагогических наработок, отвечали на возникающие вопросы экспертов и коллег, знакомились, обменивались контактами, договаривались о возможных коллаборациях. В рамках образовательной программы состоялась встреча в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации», – поделилась великолучанка.

Кроме того, педагогу удалось с экскурсией посетить ВДНХ, где сейчас проходит выставка-форум «Россия».

Отметим, идея всероссийских педагогических чтений заключается в создании возможности для осмысления и обсуждения вызовов и тенденций современного образования, методики технологий социально-педагогической деятельности, лучших педагогических практик, ответов на краеугольные вопросы педагогической общественности.