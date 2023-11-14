Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Великолукский преподаватель стала участником всероссийских педагогических чтений в Москве

Учитель школы № 1 Великих Лук приняла участие во Всероссийских педагогических чтениях «Моя страна – моя Россия». Мероприятие проходило в Москве с 8 по 10 ноября. Об этом сообщает Luki-News.

Великолукский преподаватель стала участником всероссийских педагогических чтений в Москве. Фото здесь и далее: соцсети Юлии Анушенковой

Участие в чтениях приняли более 200 учителей и преподавателей, воспитателей детских садов, вожатых, а также молодых учёных и аспирантов из разных регионов страны. Псковскую область в чтениях представляла учитель начальных классов школы № 1 Великих Лук Юлия Анушенкова.

В течение трёх дней педагогических чтений участники посетили круглые столы, дискуссии, мастер-классы от тематических партнёров конкурса и экспертов в области науки и образования, а также экскурсии по Москве.

«На базе Российской академии образования были представлены самые разнообразные практики педагогов со всей страны. Семь направлений, семь секций. Я была рада стать частью секции по направлению «Моя страна – моя гордость». Авторы 32 самых разных работ раскрывали уникальность своих педагогических наработок, отвечали на возникающие вопросы экспертов и коллег, знакомились, обменивались контактами, договаривались о возможных коллаборациях. В рамках образовательной программы состоялась встреча в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации», – поделилась великолучанка.

Кроме того, педагогу удалось с экскурсией посетить ВДНХ, где сейчас проходит выставка-форум «Россия».

Отметим, идея всероссийских педагогических чтений заключается в создании возможности для осмысления и обсуждения вызовов и тенденций современного образования, методики технологий социально-педагогической деятельности, лучших педагогических практик, ответов на краеугольные вопросы педагогической общественности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 ноября 2023

Создать видеоролик и выиграть приз смогут псковичи в школе блогерства
14 ноября 2023

Новое расписание автобуса №8А начнёт действовать в Пскове с 15 ноября
14 ноября 2023

Губернскую ярмарку планируют возродить в Опочецком округе
14 ноября 2023

Воспитательная практика себежской школы внесена в книгу Артека
14 ноября 2023

Выставка работ современных иконописцев откроется в Пскове 16 ноября
14 ноября 2023

О реализации в Псковской области нацпроекта «Экология» рассказал Виктор Мусатов
14 ноября 2023

В Псковской области волки выходят к домам в поисках еды – эксперт
14 ноября 2023

В Псковской области не растут грибы, сбор которых наказывается по УК РФ – Виктор Мусатов

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...