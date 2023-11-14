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Происшествия

Водителя госпитализировали после крупного ДТП в Невельском районе

Фура и автомобиль ВАЗ-2107 столкнулись на трассе Невель – Санкт-Петербург в Невельском районе, после чего фура вылетела в кювет, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

  • Водителя госпитализировали после крупного ДТП в Невельском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Водителя госпитализировали после крупного ДТП в Невельском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Водителя госпитализировали после крупного ДТП в Невельском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Водителя госпитализировали после крупного ДТП в Невельском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Водителя госпитализировали после крупного ДТП в Невельском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Водителя госпитализировали после крупного ДТП в Невельском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Водителя госпитализировали после крупного ДТП в Невельском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Водителя госпитализировали после крупного ДТП в Невельском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Водителя госпитализировали после крупного ДТП в Невельском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

Водителя легкового автомобиля госпитализировали. По словам очевидцев, он был нетрезв. Водитель фуры, гражданин Белоруссии, не пострадал.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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