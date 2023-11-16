Спрос на сборщиков товаров и подарков вырос в Псковской области

08:51, 16 ноября 2023, ПАИ

Спрос на упаковщиков товаров и подарков в целом по стране за месяц вырос на 113 % – компаниям требуется более 52 000 работников к праздникам. В Псковской области ситуация похожая: за последние 30 дней представители бизнеса разместили более 120 вакансий для упаковщиков и комплектовщиков заказов. Это на 85 % больше, чем в сентябре. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе hh.ru по Северо-Западу.

По спросу на данных специалистов Псковская область занимает шестое место по стране. Её обогнали Новгородская область (почти 150 вакансий) и Калининградская область (чуть более 180 вакансий за месяц), Вологодская область (более 260 вакансий).

В преддверии зимних каникул у данных специалистов повысилась и зарплата. Так, зарплатная вилка на рынке труда Псковской области для сборщиков и сортировщиков товаров и подарков сейчас от 40 230 до 103 448 рублей. Это на 9508 рублей больше, чем в начале года, когда зарплатная вилка была от 51 724 до 93 940 рублей, отметили в сервисе.

«Комплектовщики трудятся на складах вместе с кладовщиками и грузчиками, подбирая продукцию по заказу покупателя. Зачастую они объединяют со своей работой обязательства грузчика или кладовщика. Работа комплектовщика требует компетенции и быстроты. Для успешной работы по профессии требуется лишь внимательность, ответственность и знание специфики конкретного склада. Поэтому серьёзных требований у работодателей нет к соискателям на позиции сортировщиков и комплектовщиков товаров, но при этом доход (особенно в предновогоднее время) может в разы превысить среднемесячный доход в регионе и принести работнику до 90 000 рублей в месяц», – подчеркнула руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО Мария Бузунова.