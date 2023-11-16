В ГИБДД псковским водителям рекомендовали перестроиться на зимний стиль вождения

09:52, 16 ноября 2023, ПАИ

В связи с изменением погодных условий управление Госавтоинспекции Псковской области призывает всех участников дорожного движения быть внимательными на дорогах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Водителям нужно психологически перестроиться на зимний стиль вождения, строго соблюдать ПДД. Необходимо воздержаться от обгонов, резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Также не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала между транспортными средствами.

«Рекомендуем воздержаться от поездок, если вы не успели поменять летнюю резину на зимнюю. Предельно внимательными водителям надо быть и вблизи пешеходных переходов, а при подъезде к зебре заранее снижать скорость. С наступлением осенне-зимнего периода особую осторожность необходимо проявлять и пешеходам», – отметили в ведомстве.

Госавтоинспекция рекомендует пешеходам использовать световозвращающие элементы на одежде или сумках, делающие пешеходов видимыми для водителей в темное время суток. Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.

Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции.