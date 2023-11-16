Муниципалитеты – лидеры Псковской области по внедрению дизайн-кода получат по полмиллиона рублей

16:33, 16 ноября 2023, ПАИ

Десять муниципальных образований, которые первыми ввели дизайн-код, получат от правительства Псковской области гранты по 500 тысяч рублей на благоустройство. Такое решение озвучил губернатор Михаил Ведерников на рабочем совещании с главами районов, муниципальных и городских округов сегодня, 16 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В числе отмеченных – Плюсский, Островский, Усвятский, Великолукский, Палкинский, Себежский районы, Красногородский, Пыталовский, Стругокрасненский, Невельский муниципальные округа.

Михаил Ведерников поручил ускориться тем муниципалитетам, кто не справился с поручением внедрить дизайн-код к началу ноября. Он напомнил, что порядок с рекламой и вывесками должен быть не только в административном центре, но и во всех населённых пунктах, а также вдоль федеральных и региональных трасс.

«Больше всех отстают Бежаницкий и Куньинский районы, Новоржевский и Локнянский округа. Обращаю внимание руководителей, все, кто не успеет полностью внедрить дизайн-код до конца года, получат серьёзные штрафные санкции на 2024 год», – сказал губернатор.

В Пскове и Великих Луках работа с внедрением дизайн-кода должна завершиться к 15 декабря. «Знаю, что объём большой, в городах многое сделано, благодарю за это руководство. Прошу всё выполнить точно в срок», – резюмировал Михаил Ведерников.

Отметим, что дизайн-код начал применяться с 2021 года в Пскове по инициативе губернатора области Михаила Ведерникова. Тогда была произведена замена вывесок и других информационных конструкций в исторической части города, после чего дизайн-код распространили на всю территорию областной столицы. Затем положительный опыт был масштабирован на все муниципальные образования Псковской области.