Псковский молодёжный парламент подвёл итоги двухлетней работы

17:19, 17 ноября 2023, ПАИ

Действующий состав Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов собрался на заключительное заседание – двухлетние полномочия консультативного органа истекают в конце года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Председатель Молодёжного парламента Екатерина Росоловская напомнила, какие командные проекты удалось реализовать и какие индивидуальные знания получить. «Мы смогли изнутри познакомиться с законотворческой работой комитетов Собрания и в целом законодательного органа. Это очень полезный опыт, который каждому из нас пригодится в будущем», – отметила образовательный аспект в деятельности Молодёжного парламента докладчик.

Лидер рассказала о нескольких законодательных инициативах молодёжи, например, о введении преференций для абитуриентов – выпускников художественных и музыкальных школ, которая уже получила поддержку Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Ещё одно заметное достижение – успешное участие члена Молодёжного парламента Ольги Федосеенко в муниципальной выборной кампании в Великолукском районе. Среди самых ярких событийных мероприятий Екатерина Росоловская назвала «визитную карточку Молодёжного парламента» клуб дебатов «Истина», фотовыставку о псковских молодых учёных, фестиваль воздушных змеев, соревнование для студентов и школьников по гигантболу. Молодые псковичи сотрудничали со сверстниками из других регионов – был создан Совет молодёжных парламентов при ПАСЗР, а также участвовали в международных патриотических проектах с Белоруссией.

«Конечно, хотелось бы поблагодарить Собрание депутатов за возможность учиться, развиваться, посещать регионы России и соседние дружественные страны. Это очень ценно, важно, помогает налаживать полезные связи и даёт вдохновение для дальнейшей работы», – подытожила Екатерина Росоловская.

Куратор Молодёжного парламента, вице-спикер областного Собрания Виктор Остренко поблагодарил подопечных за работу, заметив, что согласно новому положению о Молодёжном парламенте далее итоговый отчёт будет представляться всему депутатскому корпусу. По поручению спикера Александра Котова заместитель председателя вручил самым активным членам благодарности Псковского областного Собрания депутатов.

В качестве напутствия для дальнейшей деятельности Виктор Остренко высказал несколько критических замечаний. По его мнению, молодые люди недостаточно активно были вовлечены в деятельность парламентских комитетов и мало взаимодействовали с органами исполнительной власти. Куратор высказал сожаление, что задуманный в прошлом проект молодёжной общественной приёмной за прошедшие два года так и не получил развития.

«Из этого комплекса вопросов и родилась идея скорректировать принцип формирования Молодёжного парламента. В следующем составе все члены парламента будут иметь статус помощника депутата и фактически иметь своего персонального куратора. Это решит вопрос коммуникации и с органами власти, и с гражданами», – обозначил предстоящие перемены Виктор Остренко.

Действующему составу Молодёжного парламента предстоит организовать на территории Псковской области ежегодную акцию «Тест по истории Великой Отечественной войны». Мероприятие пройдёт 1 декабря. В этом году члены Молодёжного парламента намерены привлечь к тестированию все районы области и расширить количество участников до десяти тысяч человек. К акции планируют присоединиться и депутаты – одна из региональных площадок для тестирования будет организована в Псковском областном Собрании депутатов.

Персональный состав Молодёжного парламента, который продолжит работу в ближайшие два года, Собрание утвердит на заключительной сессии года.