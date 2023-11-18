На новогодние украшения для Пустошки и Новоржева дополнительно выделено по 1 млн рублей

18:21, 18 ноября 2023, ПАИ

По одному миллиону рублей направлено дополнительно Пустошке и Новоржеву на закупку новогодних украшений. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём видеообращении к жителям Псковской области.

«В части благоустройства важны и новогодние украшения. Как и обещал, мы продолжаем ежегодно помогать муниципалитетам, чтобы зимняя Псковская область всегда радовала детей и взрослых волшебной праздничной атмосферой. Уже говорил, что закупим для Великих Лук новую искусственную елку. Жители южной столицы заслуживают большую и красивую новогоднюю ёлку. Кроме того, направил средства по одному миллиону рублей на закупку новогодних украшений для Пустошки и Новоржева. К сожалению, там практически не занимались темой благоустройства в последние годы. В этом плане новому руководству муниципалитетов нужна поддержка», – подчеркнул губернатор.

Отметим, для Великих Лук приобретут 22-метровую новогоднюю ель.