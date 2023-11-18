На новогодние украшения для Пустошки и Новоржева дополнительно выделено по 1 млн рублей
По одному миллиону рублей направлено дополнительно Пустошке и Новоржеву на закупку новогодних украшений. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём видеообращении к жителям Псковской области.
«В части благоустройства важны и новогодние украшения. Как и обещал, мы продолжаем ежегодно помогать муниципалитетам, чтобы зимняя Псковская область всегда радовала детей и взрослых волшебной праздничной атмосферой. Уже говорил, что закупим для Великих Лук новую искусственную елку. Жители южной столицы заслуживают большую и красивую новогоднюю ёлку. Кроме того, направил средства по одному миллиону рублей на закупку новогодних украшений для Пустошки и Новоржева. К сожалению, там практически не занимались темой благоустройства в последние годы. В этом плане новому руководству муниципалитетов нужна поддержка», – подчеркнул губернатор.
Отметим, для Великих Лук приобретут 22-метровую новогоднюю ель.
На новогодние украшения для Пустошки и Новоржева дополнительно выделено по 1 млн рублей
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