22-метровую новогоднюю ель закупают для Великих Лук

16:25, 12 ноября 2023, ПАИ

Новогоднюю ель закупают для Великих Лук. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Мы ежегодно помогаем нашим муниципалитетам с приобретением новогодних инсталляций. Наша областная столица – новогодний Псков теперь один из самых красивых городов России. Но и другие города и райцентры региона тоже преображаются», – отметил он.

Для Великих Лук закупают 22-метровую уличную искусственную ель с золотыми и серебряными шарами. «Уверен, что жителям и гостям города подарок прийдётся по душе. Дети точно будут в восторге», – заверил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь в Псковской области разрешат запускать салюты.