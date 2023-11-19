Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Пушкиногорском районе

13:58, 19 ноября 2023, ПАИ

Видео с места смертельного ДТП, которое произошло у деревни Алуферово, опубликовано в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Напомним, водитель автомобиля Opel Astra не справился с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело в кювет и перевернулось. Пассажир из автомобиля скончался по дороге в медучреждение.