Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Пушкиногорском районе
Видео с места смертельного ДТП, которое произошло у деревни Алуферово, опубликовано в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
Напомним, водитель автомобиля Opel Astra не справился с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело в кювет и перевернулось. Пассажир из автомобиля скончался по дороге в медучреждение.
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