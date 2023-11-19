Удила, монеты и пряжки: музейная комната в Пустошкинском районе пополнилась новыми экспонатами

17:11, 19 ноября 2023, ПАИ

Выставочный центру «Горница» в Копылке пополнился новыми экспонатами. Об этом пишет газета Пустошкинского района «Вперед».



Фото: газета Пустошкинского района «Вперед»



Фото: газета Пустошкинского района «Вперед»



Фото: газета Пустошкинского района «Вперед»



Фото: газета Пустошкинского района «Вперед»







Один из местных жителей передал для комнаты «Заволочье» экспонаты, найденные очень давно на острове-крепости «Заволочье». Среди них гвозди для подков, предметы украшения, пряжки, заклёпки с одежды, кованные гвозди, удила, ручка, скребок для очистки копыт коней, наконечники копья и стрел, часть от стрелкового оружия, набойки на сапоги, подковы и ключи.

Ранее другая местная жительница передала в дар для комнаты несколько монет датируемых 1925-1930 годами и монету 1798 года.