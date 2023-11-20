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Общество

Стрелковые тренажёры SCATT ГТО появились в ПсковГУ

Стрелковые тренажёры SCATT ГТО приобрёл ПсковГУ для своих спортсменов. Как рассказал ПАИ директор центра физической культуры, студенческого спорта и здоровьесбережения Артём Момент, это стало возможным благодаря тому, что университет прошёл конкурсный отбор проектов Министерства науки и высшего образования РФ по направлению «Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди образовательных организаций высшего образования».

По словам Артёма Момента, приобретено два тренажёра SCATT ГТО и четыре пневматические винтовки. Две винтовки и два тренажёра будут располагаться в спортивном зале на улице Ленина, 2, остальные – в спортзале на улице Льва Толстого. Оборудование приобретено для студентов, занимающихся в секции по стрельбе, а также для сборной команды университета по ВФСК ГТО.

Марка SCATT – не только один из старейших производителей электронных тиров, но и один из лидеров рынка стрелковых тренажёров. Тренажёр позволяет автоматически оценивать и подсчитывать результаты, выводить их на печать в табличном виде.

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