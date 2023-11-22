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Политика

Первая бюджетная сессия Псковского областного Собрания пройдёт 30 ноября

Первое чтение бюджета Псковской области на 2024 год и плановый период состоится 30 ноября. Очередная сессия начнётся с парламентского часа и впервые после реконструкции пройдёт в зале правительства. Такое решение принял Совет Собрания, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Первая бюджетная сессия Псковского областного Собрания пройдёт 30 ноября. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Пока в повестке предстоящего заседания 24 вопроса. Тайным голосованием депутаты примут решение о присвоении митрополиту Тихону (Шевкунову) звания «Почётный гражданин Псковской области» и о привлечении судьи в отставке к исполнению обязанностей мирового судьи в Красногородском районе, а также назначат члена избирательной комиссии.

Собранию предстоит утвердить параметры областного бюджета и бюджета фонда медицинского страхования на 2024 год и внести изменения в аналогичные законы текущего года. На обсуждение депутатского корпуса вынесен проект зон охраны объекта культурного наследия XIX века «Усадьба писательницы М. В. Алтаевой-Ямщиковой», ранее отправленный на доработку, и отчёт о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов губернатора Псковской области, – с ним выступит избирательная комиссия региона.

Парламентский час предложено посвятить результатам ремонта и реконструкции дорог в 2023 году. С инициативой заслушать информацию правительства выступили Александр Братчиков, Игорь Дитрих и Алексей Севастьянов. Спикер Собрания Александр Котов обратил внимание, что намеченный ранее на ноябрь парламентский час, посвящённый вопросам здравоохранения, придётся отложить по просьбе руководителя профильного комитета Марины Гаращенко – сессия совпадает с масштабным совещанием, которое Минздрав проводит с руководителями исполнительных органов субъектов. «В декабре нам предстоит заслушать бюджетное послание, есть предложение не совмещать его с другими объёмными докладами, а в январе мы сможем запросить в дополнение к запланированной ранее информацию о проведённых в сфере здравоохранения закупках на следующий год», – обратил внимание Александр Котов.

Также спикер предложил коллегам провести очередное заседание в зале правительства, который сейчас проходит этап тестирования после реконструкции. «Пока продолжается пусконаладка оборудования, но рано или поздно нам всё равно придётся вернуться к работе в большом зале. Не могу гарантировать, что всё пройдёт без сучка и задоринки, но у специалистов будет возможность учесть все наши замечания и отладить технику для дальнейшей работы», – добавил Александр Котов.

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