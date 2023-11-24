Мужчина погиб при пожаре в Дновском районе

09:27, 24 ноября 2023, ПАИ

43-летний мужчина погиб при пожаре в деревне Хотовань Дновского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В населённом пункте загорелся жилой дом. Вызов поступил в 17:20 23 ноября. По предварительным причинам, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём при курении.

Пожарным удалось спасти две хозпостройки. Дом полностью сгорел.

Кроме того, хозпостройка сгорела в деревне Собольки Новосокольнического района в 7:24. Предположительно пожар произошёл из-за короткого замыкания.