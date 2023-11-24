Борис Елкин показал, как убирают Псков от снега

12:42, 24 ноября 2023, ПАИ

Как коммунальные службы продолжают бороться с последствиями ночного снегопада в Пскове, показал в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.

Глава Пскова также рассказал, что последствия сильного ночного снегопада в Пскове устраняют около 40 единиц техники и 45 дорожных рабочих.

При этом директор «Псковпассажиравтотранса» Юрий Михайлов заявил, что снегопад не помешал автобусам, курсирующим по городским и пригородным маршрутам, штатно выйти на маршруты.

Ранее псковичей предупредили о том, что мокрый снег выпадет в Псковской области в ночь с 23 на 24 ноября. Особенно сильный снегопад настиг жителей южных районов региона.