Жителей юга Псковской области настигнет снегопад
О неблагоприятном погодном явлении предупредили псковичей. Об этом ПАИ сообщили в региональном гидрометцентре.
«Ночью 24 ноября по югу Псковской области ожидается сильный снег, мокрый снег», – отметили в гидрометцентре.
Ранее о погоде на предстоящие будни рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.
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