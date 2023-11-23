Жителей юга Псковской области настигнет снегопад

16:16, 23 ноября 2023, ПАИ

О неблагоприятном погодном явлении предупредили псковичей. Об этом ПАИ сообщили в региональном гидрометцентре.

«Ночью 24 ноября по югу Псковской области ожидается сильный снег, мокрый снег», – отметили в гидрометцентре.

Ранее о погоде на предстоящие будни рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.